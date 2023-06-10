باكستان تستهدف تحقيق نمو 3.5% في موازنتها المالية

قال وزير المالية الباكستاني، محمد إسحق دار، اليوم السبت، إن توقع نمو الاقتصاد 3.5 بالمئة في موازنة الحكومة للسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024 "يمثل هدفا واقعيا".

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في إسلام آباد، بعد يوم من تقديم موازنة السنة المالية 2023-2024 أنه جرى وضع الهدف "عند أقل تقدير".