باكستان تستهدف تحقيق نمو 3.5% في موازنتها المالية
قال وزير المالية الباكستاني، محمد إسحق دار، اليوم السبت، إن توقع نمو الاقتصاد 3.5 بالمئة في موازنة الحكومة للسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024 "يمثل هدفا واقعيا".
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في إسلام آباد، بعد يوم من تقديم موازنة السنة المالية 2023-2024 أنه جرى وضع الهدف "عند أقل تقدير".
وتخضع الموازنة لمراقبة عن كثب من صندوق النقد الدولي، إذ تسعى الدولة الواقعة جنوب آسيا للحصول على المزيد من الأموال في إطار برنامج إنقاذ مالي في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة ميزان المدفوعات.
وفي السنة المالية التي تنتهي هذا الشهر، كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان 0.29 بالمئة فقط.
وبحسب الموازنة، من المتوقع أن تسجل البلاد عجزا ماليا 6.54 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجديدة، وتواجه البلاد سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب توقف تمويل برنامج الإنقاذ المالي من صندوق النقد الدولي.