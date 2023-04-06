البنك الدولي: أوكرانيا وروسيا تعززان توقعات النمو بشرق أوروبا وآسيا الوسطى

رفع البنك الدولي، اليوم الخميس، توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لعام 2023 في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى إلى 1.4 بالمئة من 0.1%، وفقا لتوقع سابق، مشيرا إلى تحسن التوقعات لكل من روسيا وأوكرانيا على الرغم من الحرب المستمرة بينهما.

وتشير التوقعات، التي صدرت قبل أيام من عقد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية في الربيع، إلى نمو الاقتصاد الأوكراني 0.5% هذا العام بعد انكماش مذهل بلغ 29.2% في عام 2022 الذي بدأت فيه روسيا غزوها لأوكرانيا.

وقال البنك الدولي: "صحيح أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها أوكرانيا نتيجة الغزو هائلة، لكن إعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود واستئناف تجارة الحبوب، بالإضافة إلى الدعم الكبير من المانحين، يساعد في دعم النشاط الاقتصادي هذا العام".