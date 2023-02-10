صعود بورصتي الإمارات بفعل قفزة في أسعار النفط

أغلقت بورصتا الأسهم في الإمارات على ارتفاع، اليوم الجمعة، بفعل قفزة حادة في أسعار النفط بعد إعلان روسيا تخفيض إنتاجها من النفط في الشهر المقبل.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء اليوم الجمعة إن موسكو ستخفض إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، أو نحو خمسة بالمئة من إنتاجها في مارس آذار، وذلك بعد فرض الغرب سقف أسعار على النفط الروسي ومنتجاته.

وقفزت أسعار النفط، وهي أحد المحفزات الرئيسة للأسواق المالية في الخليج، أكثر من اثنين بالمئة متعافية من خسارة الجلسة السابقة.