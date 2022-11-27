ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد بانهيار قطاع الدواجن في مصر

وأعلنت غالبية شركات ومصانع أعلاف الدواجن خلال الساعات الماضية ارتفاع سعر الأعلاف 500 جنيه "قرابة 20 دولارا" لكافة أنواع أعلاف الدواجن والأسماك، حيث سجل متوسط سعر طن أعلاف الدواجن قرابة 17500 جنيه "قرابة 729 دولارا"، بعد أن كان سعر الطن منذ عدة أشهر، خاصة قبل الحرب الروسية الأوكرانية لا يزيد عن 6 آلاف جنيه ، الأمر الذي يعني زيادة بقرابة 300% خلال شهور.

ولجأ غالبية أصحاب مزارع الدواجن بشكل خاص، إلى غلق مزارعهم لصعوبة تحقيق أرباح وسط الارتفاع المتزايد بشكل يومي في أسعار الأعلاف، دون الاستقرار في أسعار بيع الدواجن.

وأعلنت وزارة الزراعة في مصر مساء السبت الإفراج عن 765 طناً من الذرة وفول الصويا ومستلزمات الأعلاف منذ بداية الشهر الجاري، منهما 532 ألف طن ذرة و224 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي قرابة 370 مليون دولار لمواجهة الأزمة.