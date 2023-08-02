وزير الطاقة الإسرائيلي يؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي
قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إنه يجب تخصيص المزيد من احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل للتصدير في ظل عودة الاهتمام بالتنقيب البحري، وتجدد النقاش حول مدى أهمية الاحتفاظ بالغاز للاستخدام المحلي.
واكتشفت مخزونات هائلة من الغاز في السنوات الخمس عشرة الماضية في البحر المتوسط قبالة إسرائيل، لكن الحكومة فرضت قيودا على الكمية التي يمكن تصديرها لضمان احتفاظ السوق المحلية بما يكفيها في المستقبل.
وأكد يسرائيل كاتس خلال جولة في حقل ليفياثان للغاز: "قدرتنا على تصدير الغاز، بطريقة محكمة، كما قلت، سلاح دبلوماسي عظيم يقوي موقف إسرائيل في المنطقة والعالم".
وأضاف الوزير: "إذا نظرنا إلى الجانب الاقتصادي... والمنفعة الدبلوماسية لتعزيز موقف إسرائيل، فنحن بالتأكيد بحاجة إلى اتخاذ قرار بزيادة تصدير الغاز حسب الكمية المطلوبة"، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.
وحقل ليفياثان هو أكبر حقل في البلاد. ويرغب الشركاء في المشروع وهم شركة شيفرون المشغلة للحقل وشركة نيوميد الإسرائيلية وشركة ريشيو إنرجيز الإسرائيلية في زيادة الإنتاج إلى 21 مليار متر مكعب سنويا من 12 مليار متر مكعب.
يذكر أنه في عام 2022، أنتجت شركات الطاقة في إسرائيل 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وجرى تصدير 9.21 مليار متر مكعب منها فقط. وذهبت الصادرات إلى مصر والأردن.
وتقف إسرائيل الآن على مفترق طرق في ما يتعلق بقضية الطاقة.