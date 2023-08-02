وزير الطاقة الإسرائيلي يؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إنه يجب تخصيص المزيد من احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل للتصدير في ظل عودة الاهتمام بالتنقيب البحري، وتجدد النقاش حول مدى أهمية الاحتفاظ بالغاز للاستخدام المحلي.

واكتشفت مخزونات هائلة من الغاز في السنوات الخمس عشرة الماضية في البحر المتوسط قبالة إسرائيل، لكن الحكومة فرضت قيودا على الكمية التي يمكن تصديرها لضمان احتفاظ السوق المحلية بما يكفيها في المستقبل.