أسواق الخليج ترتفع بدعم قرار أمريكي مرتقب بشأن أسعار الفائدة
ارتفعت أسواق الخليج الرئيسة في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد عودة التفاؤل إثر توقعات بتوقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والموافقة على مشروع قانون خاص بسقف الدين الأمريكي.
وألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، إلى توقف محتمل عن رفع الفائدة في يونيو/ حزيران، بما يخالف توقعات السوق عن رفع وشيك للفائدة من شأنه أن يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على النفط.
وأغلب عملات دول الخليج مربوطة بالدولار الأمريكي، وتحذو السعودية والإمارات وقطر حذو الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
كما صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بتعليق العمل بسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، مما يعزز فرص تجنب كارثة تخلف الحكومة عن سداد ديونها.
وزاد المؤشر السعودي 0.4 % بدعم من صعود 1.8% لسهم مصرف الراجحي و0.6% في سهم أرامكو.
وعلى صعيد منفصل، قالت مجموعة لوسيد، إنها تعتزم جمع نحو ثلاثة مليارات دولار من طرح أسهم مع توقعات بأن يأتي ثلثا ذلك المبلغ من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مما دفع أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة للهبوط تسعة بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق.
وزاد مؤشر دبي 0.1 % بدعم من ارتفاع بلغ 0.7 % في سهم شركة سالك للتعرفة المرورية. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.2%.
وقفز مؤشر قطر 1.4 % مع صعود كل الأسهم تقريبًا بما شمل ارتفاع سهم بنك قطر الإسلامي 1.7 %.