أسواق الخليج ترتفع بدعم قرار أمريكي مرتقب بشأن أسعار الفائدة

ارتفعت أسواق الخليج الرئيسة في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد عودة التفاؤل إثر توقعات بتوقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والموافقة على مشروع قانون خاص بسقف الدين الأمريكي.

وألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، إلى توقف محتمل عن رفع الفائدة في يونيو/ حزيران، بما يخالف توقعات السوق عن رفع وشيك للفائدة من شأنه أن يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على النفط.