قفزة تجاوزت التقديرات في أرباح بنكين إماراتيين

سجل كلٌّ من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، قفزة في الأرباح السنوية، متجاوزين التقديرات بعد أن ساعد النمو الاقتصادي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة الهوامش وصافي دخل الفوائد.

وقالت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية اليوم الخميس إن أرباح بنك أبوظبي الأول ارتفعت بنسبة 7٪ إلى 13.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار) بعد أن "حافظت الأعمال الأساسية على زخم إيجابي؛ ما أدى إلى نمو كبير في القروض والودائع".

وارتفع الدخل بنسبة 10٪ مدعومًا بنمو بلغ نحو 23٪ في صافي دخل الفوائد والربح من بيع حصة الأغلبية في أعمال المدفوعات "ماغناتي"

وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول في بيان: "استمر الأداء التشغيلي الأساسي عبر أعمالنا الأساسية خلال الربع الرابع على الرغم من التوقعات الاقتصادية الكلية العالمية الأكثر صعوبة".