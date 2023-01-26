قفزة تجاوزت التقديرات في أرباح بنكين إماراتيين
سجل كلٌّ من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، قفزة في الأرباح السنوية، متجاوزين التقديرات بعد أن ساعد النمو الاقتصادي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة الهوامش وصافي دخل الفوائد.
وقالت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية اليوم الخميس إن أرباح بنك أبوظبي الأول ارتفعت بنسبة 7٪ إلى 13.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار) بعد أن "حافظت الأعمال الأساسية على زخم إيجابي؛ ما أدى إلى نمو كبير في القروض والودائع".
وارتفع الدخل بنسبة 10٪ مدعومًا بنمو بلغ نحو 23٪ في صافي دخل الفوائد والربح من بيع حصة الأغلبية في أعمال المدفوعات "ماغناتي"
وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول في بيان: "استمر الأداء التشغيلي الأساسي عبر أعمالنا الأساسية خلال الربع الرابع على الرغم من التوقعات الاقتصادية الكلية العالمية الأكثر صعوبة".
وفي دبي، قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 40٪ إلى 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار) ، في حين تراجعت المخصصات بنسبة 12٪ إلى 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، وفقًا للشبكة.
وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي للبنك: "حافظ المصرف على زخم نمو قوي في الدخل وعلى سيطرة صارمة على التكاليف واستفاد من عمليات إعادة شطب ديون والتعافي الحالي، ما يعكس اقتصادًا إقليميًّا سليمًا".
ولفتت الشبكة إلى أن اقتصاد الإمارات استمر بالازدهار بفضل تعامل الحكومة مع جائحة فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن الدولة استفادت أيضًا من ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من عام 2022 وأصبحت مكانًا جذابًا للمستثمرين.
وفي مقابلة مع الشبكة الأسبوع الماضي، قال ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، إن الإمارات تبدو "محصنة للغاية" إذا حدث ركود في الاقتصاد العالمي هذا العام.