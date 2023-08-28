الدولار يتذبذب وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول

تراجع الدولار قليلا من أعلى مستوى في 12 أسبوعا، اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية بعد أن ترك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول الباب مفتوحا أمام احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

وفي كلمة ترقبتها الأسواق باهتمام بالغ في ندوة سنوية للسياسة المالية، وعد باول بالتحرك بحذر في الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي، مشيرا إلى تحقيق تقدم في تخفيف ضغوط الأسعار ومخاطر تتعلق بالقوة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي.

وقال باول يوم الجمعة "سنتحرك بحذر عندما نقرر ما إذا كنا سنزيد من التشديد النقدي أو بدلا من ذلك نبقي أسعار الفائدة ثابتة وننتظر المزيد من البيانات".

وأشار إلى أن "مهمة الاحتياطي الاتحادي هي خفض التضخم إلى هدفنا عند اثنين بالمئة، وسوف نفعل ذلك."

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.106 % إلى 104.05، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في 12 أسبوعا عند 104.44 الذي لامسه يوم الجمعة.

وارتفع المؤشر أكثر من 2% في أغسطس/ آب متجها إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت شهرين.