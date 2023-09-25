مصر تطرح مزايدة لاستكشاف النفط في 23 منطقة مختلفة
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا الاثنين، عن طرح مزايدة عالمية جديدة لاستكشاف البترول في 23 منطقة مختلفة بمصر.
وبحسب بيان للوزارة المصرية، شملت المواقع المطروحة لاستكشاف النفط فيها، 10 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.
وذكر البيان، أن فترة تلقى العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة مستمرة حتى الـ25 من شباط/ فبراير 2024.
وأشار الملا، إلى أن "المزايدة تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج".
وتوفر "بوابة مصر للاستكشاف"، نافذة تسويقية للفرص البترولية المتاحة في مصر.