مصر تطرح مزايدة لاستكشاف النفط في 23 منطقة مختلفة

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا الاثنين، عن طرح مزايدة عالمية جديدة لاستكشاف البترول في 23 منطقة مختلفة بمصر.

وبحسب بيان للوزارة المصرية، شملت المواقع المطروحة لاستكشاف النفط فيها، 10 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.

وذكر البيان، أن فترة تلقى العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة مستمرة حتى الـ25 من شباط/ فبراير 2024.