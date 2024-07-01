السعودية تعلن اكتشاف عدة حقول للنفط والغاز
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، عن اكتشاف عدة حقول للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن وزير الطاقة قوله، إن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" تمكنت من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي.
وأضاف أنه اكتُشِف حقل "اللدام" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في بئر "لدام-2" بمعدل 5100 برميل يوميًا، مصحوبًا بنحو 4.9 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا.
كما اكتُشِف كل من حقل "الفروق" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من بئر "الفروق-4" بمعدل 4557 برميلًا يوميًا، مصحوبًا بنحو 3.79 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، ومكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" بالمنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر "مزاليج-62" بمعدل 1780 برميلًا يوميًا، مصحوبًا بنحو 0.7 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، وفق الوزير السعودي.
وحول الغاز الطبيعي، أعلن الأمير عبد العزيز عن اكتشاف حقل "الجهق" في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من مكمن "العرب-ج" في بئر "الجهق-1" بمعدل 5.3 ملايين قدم مكعبة قياسية يوميًا، ومن مكمن "العرب-د" في البئر ذاتها بمعدل 1.1 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.
وإضافة إلى ذلك، اكتُشِف حقل "الكتوف" في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر "الكتوف-1" بمعدل 7.6 ملايين قدم مكعبة قياسية يوميًا، مصحوبًا بنحو 40 برميلًا يوميًا من المكثفات، وفق وزير الطاقة.
وأشار إلى أنه تم كذلك اكتشاف مكمن "حنيفة" في حقل "عسيكرة" بالربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر "عسيكرة-6" بمعدل 4.9 ملايين قدم مكعبة قياسية يوميًا، وتدفق في البئر ذاتها من مكمن "الفاضلي" بمعدل 0.6 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، مصحوبًا بنحو 100 برميل يوميًا من المكثفات.