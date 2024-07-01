السعودية تعلن اكتشاف عدة حقول للنفط والغاز

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، عن اكتشاف عدة حقول للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن وزير الطاقة قوله، إن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" تمكنت من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي.

وأضاف أنه اكتُشِف حقل "اللدام" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في بئر "لدام-2" بمعدل 5100 برميل يوميًا، مصحوبًا بنحو 4.9 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا.

كما اكتُشِف كل من حقل "الفروق" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من بئر "الفروق-4" بمعدل 4557 برميلًا يوميًا، مصحوبًا بنحو 3.79 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، ومكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" بالمنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر "مزاليج-62" بمعدل 1780 برميلًا يوميًا، مصحوبًا بنحو 0.7 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، وفق الوزير السعودي.