توقعات بتكبد تركيا خسائر بأكثر من 20 مليار دولار جراء الزلزال

قالت شركة "فيريسك" لتقييم المخاطر، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، الأسبوع الماضي، ستتجاوز -على الأرجح- 20 مليار دولار.

وأضافت الشركة أن جزءًا بسيطًا من الخسائر، بقيمة تصل إلى أكثر من مليار دولار -على الأرجح- سيغطيه التأمين.

وتزيد هذه الأرقام من سوء الأوضاع في ظل الخسائر الفادحة في الأرواح جراء هذه الكارثة، وارتفع عدد القتلى إلى 31974 شخصًا في تركيا حتى الآن.