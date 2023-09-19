الصين تستحوذ على 92% من واردات السيارات إلى روسيا

أعلن القائم بأعمال رئيس دائرة الجمارك الفدرالية الروسية رسلان دافيدوف اليوم الثلاثاء، أن الصين استحوذت خلال 8 أشهر على 92% من حجم استيراد السيارات إلى روسيا.

وقال دافيدوف في تصريح لوكالة "ريا نوفستي" الروسية :"عندما يتعلق الأمر بالشركاء التجاريين، يجب على روسيا الاهتمام بالصين فقد نمت التجارة معها بقوة كبيرة وفي الوقت نفسه، تستمر حصة الاتحاد الأوروبي في حجم التداول التجاري مع روسيا في الانخفاض".

وتابع المسؤول الروسي"على الرغم من أن هذا كان متوقعًا، لأن الاتحاد الأوروبي أغلق السوق على نفسه، لذلك وعلى سبيل المثال بالنسبة للسيارات، لمدة ثمانية أشهر تم استيراد 92٪ من واردات السيارات إلى روسيا من الصين".

وتتمتع الصين وروسيا بعلاقات اقتصادية قوية زادت متانتها بعد فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو من قبل الغرب إثر شنّها حربًا على أوكرانيا قبل عام ونصف العام تقريبًا.

وكان سوق السيارات الروسي يعتمد بالأساس على السيارات الأوروبية وبعد توتر العلاقات، رفعت روسيا من حجم صناعتها للسيارات وأعادت بعض خطوط الإنتاج إلى العمل، فيما فتحت شوارعها للسيارات الصينية لتغطية نقص السيارات في روسيا.