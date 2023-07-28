السيسي يحث روسيا على إحياء اتفاق تصدير الحبوب

وقال السيسي، أمام قمة روسية أفريقية في سان بطرسبرغ، إنه "من الضروري التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء العمل بمبادرة الحبوب التي انسحبت منها روسيا"، عازية قرارها إلى عدم وفاء أوكرانيا والغرب بالتزاماتهما.

ومصر إحدى الدول المستوردة الرئيسية للحبوب من البحر الأسود.