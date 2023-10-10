تقرير: تأثير محدود حاليًّا لتعطل إنتاج الغاز في إسرائيل

قال بنك جولدمان ساكس إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب الصراع الدائر من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي، لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة، أمس الاثنين: "تقليص المعروض من الغاز الطبيعي المسال عالميًّا يُعد هامشيًّا بالنسبة لأسعار منصة تي.تي.إف (الهولندية لتداول عقود الغاز الآجلة) في الوقت الحالي، إذ إن تأثيره النهائي على المعروض في منطقة شمال غرب أوروبا التي تحدد سعر تي.تي.إف أقل من الحجم الإجمالي للتعطل".

وارتفعت أسعار النفط والغاز في أنحاء العالم أمس الاثنين بسبب أحدث صراع في الشرق الأوسط وكذلك إضراب العمال في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.

وأضاف جولدمان ساكس أن الطقس المعتدل حتى الآن هذا الشهر عوَّض أثر التعطيل المحتمل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال.