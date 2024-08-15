كلّفت حرب غزة الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار، بحسب ما قدرت الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية راكيفيت روسك أميناح.
وبيّنت أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، للقناة 12 الإسرائيلية: "حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل".
وأضافت: "العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى، والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب".
وبيّنت القناة 12 الإسرائيلية: "الخبر السار هو أنه لا يوجد تغيير في أرقام البطالة حتى في أثناء الحرب. ووفقا لآخر تحديث رسمي، تبلغ نسبة البطالة 3.2% وهو معدل منخفض إلى حد غير عادي بكل المقاييس".