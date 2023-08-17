محضر اجتماع "المركزي الأمريكي" ليوليو يُظهر انقسامًا حول رفع الفائدة

أظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، يومي 25 و26 يوليو/تموز، ونُشر اليوم الأربعاء، انقسام مسؤولي البنك بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

ووفقًا للمحضر، فقد أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة فيما واصل "معظم" صناع السياسة إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.

وجاء في المحضر: "ظل المشاركون مصممين على التزامهم بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2 %"، مضيفًا: "استمر معظم المشاركين في رؤية تزايد المخاطر الكبيرة للتضخم التي قد تتطلب مزيدًا من التشديد النقدي".

وبشكل عام، أفاد المحضر بأن "صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي اتفقوا على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعًا، وأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على إجمالي البيانات الواردة في الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار تباطؤ التضخم".