أسعار الوقود تواصل الارتفاع في إسبانيا

أظهرت بيانات نشرة النفط الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، أن أسعار الوقود تستمر في الارتفاع بإسبانيا.

ووفق صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن متوسط ​​سعر لتر البنزين تجاوز 1.7 يورو وللديزل 1.6 يورو.

وقالت الصحيفة إن "أسعار البنزين والديزل واصلا الارتفاع منذ أسابيع، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 6% والديزل بنسبة 10.3% خلال شهر يوليو/ تموز الماضي".

وتُعزى أسباب ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب في فترة الصيف الحالية من جهة، وارتفاع أسعار النفط بسبب تخفيضات الإنتاج في السوق الدولية.

وأضافت الصحيفة أن النمو على الطلب خلال شهر تموز/يوليو تم تأكيده من قبل شركة التوزيع "Exolum" الأوروبية.

وأشارت بيانات الشركة إلى أن شحنات البنزين إلى إسبانيا ارتفعت بنسبة 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كما زادت شحنات الديزل بنسبة 1.4% أيضًا.

المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية