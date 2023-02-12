"السوق المالية السعودية": 23 شركة تنتظر الإدراج في المملكة

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، الأحد، إن 23 شركة تنتظر الإدراج بالسوق المالية السعودية "تداول" وفقًا لظروف السوق في ظل ما وصفه بتدفق صحي للغاية لعمليات الإدراج.

وأضاف القويز خلال مؤتمر في الرياض أن "المستثمرين الأجانب يمثلون ما يقل قليلاً عن 15 في المئة في السوق السعودية، وأن الهيئة ستطلق إطارًا تنظيميًّا للإدراج المزدوج".

وكانت الهيئة أعلنت عن أنها قررت الموافقة على طلب البنك الأهلي السعودي بزيادة رأس ماله بما يقرب من 25% من قيمته الحالية البالغة 44.7 مليار ريال سعودي إلى 60 مليار ريال سعودي، من خلال منح أسهم مجانية.