تقرير: الحكومات العربية تخسر 9 مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي

وقالت اللجنة في موجز سياسات أعدته تحت عنوان "خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد"، إنه "رغم الحوافز الضريبية مفرطة السخاء المقدمة للشركات متعددة الجنسيات لجذبها، والتي تسببت في خسارة 60% من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، فهي تقوم بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات آمنة، بحيث تبقي على حد أدنى من العمليات التي تجعلها مربحة داخل البلدان العربية".

ولفتت اللجنة، إلى أن "نسبة الشركات متعددة الجنسيات التي تسدد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 1%، لا تتجاوز ثلث الشركات العاملة في المنطقة".