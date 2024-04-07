قبيل زيارة للسوداني.. أمريكا تخفض وارداتها من النفط العراقي

أحمد عبد

قال مصدر مسؤول في وزارة النفط العراقية إن صادرات العراق النفطية نحو الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بواقع 37% عما كانت عليه قبل مطلع مارس/ آذار الماضي.

وعزا المصدر السبب إلى قلة الطلب على النفط وكثرة المعروض منه، فضلًا عن أسباب تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن العراق كان يصدّر ما بين 150-225 ألف برميل نفط يوميًا نحو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الصادرات انخفضت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، حتى وصلت إلى ما يقارب 90 ألف برميل يوميًا فقط.

وقال إن "هذا لم يحدث من قبل سوى إبان جائحة كورونا".