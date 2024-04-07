قبيل زيارة للسوداني.. أمريكا تخفض وارداتها من النفط العراقي
أحمد عبد
قال مصدر مسؤول في وزارة النفط العراقية إن صادرات العراق النفطية نحو الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بواقع 37% عما كانت عليه قبل مطلع مارس/ آذار الماضي.
وعزا المصدر السبب إلى قلة الطلب على النفط وكثرة المعروض منه، فضلًا عن أسباب تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية.
وأوضح المصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن العراق كان يصدّر ما بين 150-225 ألف برميل نفط يوميًا نحو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الصادرات انخفضت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، حتى وصلت إلى ما يقارب 90 ألف برميل يوميًا فقط.
وقال إن "هذا لم يحدث من قبل سوى إبان جائحة كورونا".
وبيّن المصدر أن "هناك ضغوطاً أمريكية على الحكومة العراقية قبيل زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، تمثلت بطرق عديدة، منها تخفيض صادرات العراق لها، كتحذير بانخفاض واردات العراق المالية".
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في وقت سابق، انخفاض استيرادها للنفط من العراق بمقدار 153 ألف برميل يوميًا، فيما بيّنت أن الإيرادات النفطية لها كانت عبر كندا والمكسيك.
ويصدّر العراق ما يقارب 3.3 مليون برميل نفط يوميًا، تذهب غالبيتها العظمى نحو الصين والهند، في وقت وصل فيه إنتاج العراق من النفط نحو 4.5 مليون برميل يوميًا، قبيل تخفيض "أوبك" إنتاج الدول المنضوية لها.