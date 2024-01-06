موريتانيا.. مكاسب الإعفاء الجمركي الأمريكي تضيق أمام شح المنتجات الموجهة للتصدير

قررت الولايات المتحدة إعفاء الشركات الموريتانية المُصدرة للسلع إلى الأسواق الأمريكية من الرسوم الجمركية، إلا أن فرصها قد تكون ضئيلة في ظل شح المنتجات الموجهة للتصدير.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، إن "موريتانيا عادت ابتداء من 1 يناير الجاري للاستفادة من المزايا التجارية التفضيلية لقانون النمو والفرص الاقتصادية في أفريقيا (أغوا)".

واعتبر الخبير الاقتصادي الموريتاني، محمد ولد محمد الحسن، أن "إعلان الولايات المتحدة يحمل دلالات سياسية"، إذ "يتصاعد الغضب في موريتانيا بسبب الوضع في قطاع غزة"، موضحا: "معلوم أن واشنطن تدعم بشكل مطلق إسرائيل، وهذا ما لا يغيب عن الشارع الموريتاني".

وزاد الحسن، لـ"إرم نيوز"، قائلا إن "موريتانيا أصبحت لها مكانة كبيرة لدى الأمريكيين بعد استكشافات الغاز التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة الموريتانية".

وأشار خبير الاقتصاد إلى أن "الولايات المتحدة تنتظر معاملة بالمثل من قبل الحكومة الموريتانية"، متوقعا منح بعض الامتيازات لشركات أمريكية.

مضى المتحدث إلى التساؤل عن قدرة الشركات الموريتانية وحجم إنتاجها المخصص للتصدير، فيما كانت الولايات المتحدة قد تحولت، في وقت سابق، إلى المانح الخارجي الأول لموريتانيا، إذ بلغت تمويلاتها لقطاعات عدة من بينها الزراعة 200 مليون دولار.