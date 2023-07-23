تقرير: الأرجنتين مطالبة بدفع مليارات الدولارات لصندوق النقد خلال أيام

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي حساب الفائدة لدى صندوق النقد الدولي، هذا العام، قد يصل إلى حوالي 3 مليارات دولار أمريكي مقابل 1.7 مليار دولار أمريكي جرى دفعها في عام 2022، وأعلى بكثير من 1.3 مليار دولار أمريكي دُفعت في عام 2021.

في حين أن مدفوعات الفائدة آخذة في الازدياد وبدأت بـ 367 مليون دولار أمريكي في فبراير/شباط 2022 واستمرت بالارتفاع بشكل مخيف على مدى الأشهر السابقة، وسط توقعات بأن تصل في أغسطس/آب القادم إلى 830 مليون دولار أمريكي.

وحسب الصحيفة الأرجنتينية، سيستحق صندوق النقد الدولي دفعة جديدة للفائدة في الأول من نوفمبر/تشرين مقابل حوالي 560 مليون دولار، وهو رقم قد يزيد إذا تم تجديد آجال الاستحقاق.

وبلغ إجمالي الديون الأرجنتينية لصندوق النقد الدولي 40.22 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 1.048% من الحصة التي تمتلكها البلاد في المنظمة، حيث دفعت الحكومة حتى الآن 7.3 مليار دولار كفوائد للصندوق الدولي.

ومن هذا المجموع، جرى دفع 1.4 مليار دولار أمريكي خلال حكومة موريسيو ماكري و 5.8 مليار دولار أمريكي من قبل الحكومة الحالية.