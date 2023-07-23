تقرير: الأرجنتين مطالبة بدفع مليارات الدولارات لصندوق النقد خلال أيام
أفادت صحيفة "كلارن" الأرجنتينية، بأن الحكومة في بوينس آيرس مطالبة بدفع 3.53 مليار دولار أمريكي لصندوق النقد الدولي في الأيام العشرة المقبلة.
وقالت الصحيفة، إن هذا استحقاق رئيسي مقداره 2.7 مليار دولار أمريكي يُدفع في نهاية الشهر الحالي وآخر بقيمة 830 مليون دولار أمريكي كفائدة تستحق في 1 أغسطس/آب المقبل، لتكون هذه الأرقام أعلى معدلات للفائدة منذ أن منح الصندوق القرض للبلاد في عام 2018.
وتشير التوقعات إلى أن إجمالي حساب الفائدة لدى صندوق النقد الدولي، هذا العام، قد يصل إلى حوالي 3 مليارات دولار أمريكي مقابل 1.7 مليار دولار أمريكي جرى دفعها في عام 2022، وأعلى بكثير من 1.3 مليار دولار أمريكي دُفعت في عام 2021.
في حين أن مدفوعات الفائدة آخذة في الازدياد وبدأت بـ 367 مليون دولار أمريكي في فبراير/شباط 2022 واستمرت بالارتفاع بشكل مخيف على مدى الأشهر السابقة، وسط توقعات بأن تصل في أغسطس/آب القادم إلى 830 مليون دولار أمريكي.
وحسب الصحيفة الأرجنتينية، سيستحق صندوق النقد الدولي دفعة جديدة للفائدة في الأول من نوفمبر/تشرين مقابل حوالي 560 مليون دولار، وهو رقم قد يزيد إذا تم تجديد آجال الاستحقاق.
وبلغ إجمالي الديون الأرجنتينية لصندوق النقد الدولي 40.22 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 1.048% من الحصة التي تمتلكها البلاد في المنظمة، حيث دفعت الحكومة حتى الآن 7.3 مليار دولار كفوائد للصندوق الدولي.
ومن هذا المجموع، جرى دفع 1.4 مليار دولار أمريكي خلال حكومة موريسيو ماكري و 5.8 مليار دولار أمريكي من قبل الحكومة الحالية.
وارتفع المعدل الأساسي للفائدة من 0% إلى 8% نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة من 0 إلى 5% العام الماضي، وهو أكبر تعديل للسياسة النقدية منذ أربعين عامًا، فيما ارتفع إجمالي الفائدة إلى ما يقرب من 8%؛ الأمر الذي يفسر وصول الفائدة إلى 3 مليارات دولار أمريكي هذا العام.
وطالبت الأرجنتين بإلغاء الضرائب الإضافية لعدة أشهر، وهو موقف يحظى بدعم بعض البلدان والاقتصاديين الدوليين، لكن صندوق النقد الدولي ودولًا أخرى يرفضون هذه المطالبات.
المصدر: صحيفة "Clarin" الأرجنتينية