بلومبيرغ: أسعار الشوكولاتة تتجه للارتفاع خلال 2024
تتجه أسعار الشوكولاتة إلى الارتفاع خلال 2024، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، وهو أمر من شأنه أن يُزعج عشاق الشوكولاتة حول العالم.
وارتفعت أسعار حبوب الكاكاو منذ أكثر من عقد إلى أعلى المستويات، ويرجح أن الأسباب تعود إلى تعثر الإنتاج في غرب إفريقيا.
وتعد إفريقيا المنطقة الأساسية، التي تنتج ثلثي محصول حبوب الكاكاو في العالم، لكن الأمطار الغزيرة دمرت المحاصيل؛ ما أثار مخاوف عالمية بشأن الإمدادات.
وقال محمد أبو بكر رئيس شركة غانا لتسويق الكاكاو في المملكة المتحدة، إن المصانع تكافح للوصول إلى كميات كافية لإنتاج الشوكولاتة.
وحذرت الشركات المصنعة "Spruengli AG" و"Hershey Co" من أنه لا يمكن استبعاد الزيادات في الأسعار حتى وإن اضطر المستهلكون إلى تحمل التكاليف العالية لمنتجاتهم.
وبحسب بول جولز، محلل شؤون حبوب الكاكاو في شركة رابوبنك في لندن، فإن الوضع بدأ يتفاقم خاصة أن شركات الشوكولاتة بدأت بتصنيع ألواح أصغر من الشوكولاتة وبسعر أعلى.
ويتوقع خبراء أن يتقلص إنتاج ساحل العاج أكبر منتجي حبوب الكاكاو في العالم، بنحو الخُمس عن العام الماضي، وفي ثاني أكبر منتج للكاكاو، غانا، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى دون المتوسط التاريخي.
وفي نفس السياق يهدد التغير المناخي بإلحاق المزيد من الضرر بالإنتاج، في غضون مكافحة المزارعين لفيروس البرعم المتضخم، وهو مرض يمكن أن يقتل الأشجار خلال سنوات قصيرة، والعفن الذي يصيب حبوب الكاكاو بسبب مرض القرون السوداء.
المصدر: وكالة "بلومبيرغ"