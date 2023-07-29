بلومبيرغ: أسعار الشوكولاتة تتجه للارتفاع خلال 2024

تتجه أسعار الشوكولاتة إلى الارتفاع خلال 2024، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، وهو أمر من شأنه أن يُزعج عشاق الشوكولاتة حول العالم.

وارتفعت أسعار حبوب الكاكاو منذ أكثر من عقد إلى أعلى المستويات، ويرجح أن الأسباب تعود إلى تعثر الإنتاج في غرب إفريقيا.

وتعد إفريقيا المنطقة الأساسية، التي تنتج ثلثي محصول حبوب الكاكاو في العالم، لكن الأمطار الغزيرة دمرت المحاصيل؛ ما أثار مخاوف عالمية بشأن الإمدادات.

وقال محمد أبو بكر رئيس شركة غانا لتسويق الكاكاو في المملكة المتحدة، إن المصانع تكافح للوصول إلى كميات كافية لإنتاج الشوكولاتة.