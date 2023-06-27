بدء الفحص التقني للدراجات النارية في فرنسا مطلع 2024

ومُنحت الحكومة شهرين لتحديد شروط هذه الرقابة الفنية، وفقًا لتوجيه أوروبي يعود إلى عام 2014، لكن لم ينفذ في فرنسا، حيث أن التحكم الفني في الدراجات ذات العجلتين يستغرق تنفيذه وقتًا طويلًا.

ورغم عقد العديد من الاجتماعات حول هذا الموضوع، إلا أنه يلاقي الكثير من المعارضة من راكبي الدراجات النارية، لا سيما فيما يتعلق بكلفته.

وقال وزير النقل الفرنسي كلمنت بون: "سيكلف حوالي 50 يورو، بضع عشرات من اليورو ليس شيئًا، نحن نفعل ذلك بشكل تدريجي، ووفقًا لعمر العجلتين"، موضحًا أن أول من يدخل العملية هو "الأقدم، المسجل قبل عام 2017".

وأضاف بون أن "التطبيق سيكون متدرجًا حتى1 يناير 2027 لتجنب حدوث اختناق في المراكز الفنية"، مشددًا على الفحوصات المتعلقة بالسلامة والغلاف الجوي وتلوث الضوضاء، والتي ستكون مبسطة إلى حد كبير مقارنة بفحوصات السيارات، مع عدد من نقاط التفتيش مقسمة على أربعة أجزاء.

ويتوقع ألا تتدخل الرقابة الفنية بمالكي السيارات الجديدة إلا بعد خمسة أعوام، مع ضرورة اجتياز المركبة للفحص الفني كل ثلاثة أعوام.

وتلبية لمتطلبات جمعيات حماية البيئة، خططت الحكومة الفرنسية إلى توسيع نطاق الفحص الفني ليشمل جميع المركبات ذات العجلتين، التي يقل حجمها عن 125سم 3، أي ما مجموعه 4 ملايين مركبة، ما يعني ارتفاع معدل الحوادث، وكذلك تشكل مصدرًا كبيرًا لتلوث الهواء أو الضوضاء في المدينة".

وعبّر المتحدث باسم جمعية راس لو سكوت، فرانك أوليفييه تورو، عن فرحه بهذا القرار، مضيفًا "لقد تم الاستماع إلى طلبنا بالتحكم الفني بجميع المركبات ذات العجلتين، إنه نصر عظيم".

بدورها، تعارض جمعيات راكبي الدراجات النارية هذا القرار، معتبرة إياه "إجراء غير قابل للتطبيق، وعديم الفائدة، والهدف منه سرقة القمح منا"، على حد تعبيرها.