صحيفة: الدين العام الإسباني يسجل رقمًا قياسيًا بوصوله إلى 1.56 تريليون يورو

أظهرت بيانات صادرة عن بنك إسبانيا المركزي، الثلاثاء، أن معدل الدين العام الإسباني ارتفع بنسبة 6.4% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى 1.56 تريليون يورو، أي ما يعادل 113.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل نمو لم يتم تسجيله منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، وفق صحيفة "إل موندو".

وقالت الصحيفة الإسبانية، إنه منذ نهاية عام 2018، نما الدين العام في إسبانيا بمقدار 369 مليار يورو، ما يعني أنه يزداد كل عام بنحو 105 مليارات يورو.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة ارتبطت بالسياسة الاقتصادية التوسعية بعد "كوفيد 19"، للحفاظ على النسيج الإنتاجي والدخل في البلاد، وكذلك بسبب التدابير المتخذة لمواجهة آثار الحرب في أوكرانيا.