تراجع كبير لعوائد روسيا من النفط والغاز

أظهرت بيانات من وزارة المالية الروسية، الأربعاء، أن عوائد ميزانية روسيا من النفط والغاز تراجعت 47% إلى 3.38 تريليون روبل (37.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي ذلك، بسبب تراجع عوائد الضرائب جراء تدني الأسعار وتقلص حجم المبيعات.

وعوائد مبيعات النفط والغاز ضرورية للاقتصاد الروسي الذي يتركز على السلع، وهي ضرورية لتمويل ما تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وتقلصت عوائد مبيعات النفط والغاز 26.4% في حزيران/يونيو على أساس سنوي إلى 528.6 مليار روبل، في انخفاض أقل حدة عن هبوط 36% في أيار/مايو.

وتأثرت عوائد الطاقة الروسية بفعل سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على النفط الروسي وإغلاق خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز إلى أوروبا، وهو خط فُجّر في أيلول/سبتمبر.

ولم يتثبت المحققون بعد من المسؤول عن التفجير.