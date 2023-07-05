تراجع كبير لعوائد روسيا من النفط والغاز
أظهرت بيانات من وزارة المالية الروسية، الأربعاء، أن عوائد ميزانية روسيا من النفط والغاز تراجعت 47% إلى 3.38 تريليون روبل (37.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي ذلك، بسبب تراجع عوائد الضرائب جراء تدني الأسعار وتقلص حجم المبيعات.
وعوائد مبيعات النفط والغاز ضرورية للاقتصاد الروسي الذي يتركز على السلع، وهي ضرورية لتمويل ما تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
وتقلصت عوائد مبيعات النفط والغاز 26.4% في حزيران/يونيو على أساس سنوي إلى 528.6 مليار روبل، في انخفاض أقل حدة عن هبوط 36% في أيار/مايو.
وتأثرت عوائد الطاقة الروسية بفعل سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على النفط الروسي وإغلاق خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز إلى أوروبا، وهو خط فُجّر في أيلول/سبتمبر.
ولم يتثبت المحققون بعد من المسؤول عن التفجير.
وبلغ العجز في الميزانية الروسية 42 مليار دولار في أول خمسة أشهر من العام، وهو ما يزيد 17% بالفعل عن المتوقع في 2023 بأكمله.
وانخفضت عوائد ميزانية الغاز والنفط في حزيران/يونيو 7.4% بالمقارنة مع أيار/مايو، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض عوائد ضرائب استخراج المعادن المفروضة على الغاز والنفط وانخفاض عوائد ضرائب تصدير الغاز الطبيعي.
وهبطت عوائد ضرائب استخراج المعادن إلى 631.6 مليار روبل في حزيران/يونيو مقارنة بعوائد قيمتها 703.6 مليار روبل في أيار/مايو.
بينما تراجعت ضرائب التصدير إلى 57.7 مليار روبل نزولا من 66.1 مليار روبل في أيار/مايو.
وتتوقع وزارة المالية أن تتراجع عوائد النفط والغاز هذا العام 23% إلى 8.94 تريليون روبل، بينما تتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية 3 تريليونات روبل تقريبا أو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.