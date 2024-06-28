اليمن.. كيف تؤثر "الشبكة الموحدة" على القطاع المصرفي للحوثيين؟

يواصل البنك المركزي اليمني، المعترف به دوليًا، قراراته الرامية إلى تعزيز سيطرته المالية والمصرفية، بوقف العمل بشكل نهائي في شبكات الحوالات المالية الداخلية، المملوكة لبنوك ومصارف وشركات محلية.

ويرى خبراء يمنيون أن القرار الذي اتخذه المركزي اليمني، مؤخرًا، يأتي في سياق الرد على الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي، والتي تعزز الانقسام النقدي.

وحول قرار المركزي اليمني، الصادر يوم الأربعاء الماضي، بحصر كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي، "عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) بدءًا من تاريخ صدور القرار". قال محلل اقتصادي لـ "إرم نيوز" إنه يهدف إلى "تعزيز سيطرته على حركة التحويلات المالية الداخلية".

ونص القرار أن على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية، تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال 15 يومًا، إضافة إلى تقديم تقرير إلى البنك المركزي اليمني بمركزه الرئيس في عدن، بشأن الحوالات غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها مع المعلومات التفصيلية، خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا.

وحظر المركزي اليمني أي عمليات تحويل مالية داخلية بشكل نقدي، سواء للإرسال أو الاستلام، بأي وسيلة أو طريقة أخرى، على أن يستثنى من ذلك "المحافظ الإلكترونية، ومزودي خدمات الدفع المرخصة، وفي حدود السقوف المقرة وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك".

وأشار القرار إلى أن العمل في إطار الشبكة الموحدة للحوالات المالية، يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي، في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة، والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك.

وأكد البنك اتخاذه كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية بحق المخالفين لهذا القرار والتعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.