وول ستريت جورنال: المنافسات الجيوسياسية أدت إلى تراجع التجارة العالمية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية"، بأن الاقتصاد العالمي بات يعاني من ضعف النمو بشكل أساسي، الأمر الذي يسبب انكماشًا في التجارة العالمية يتمثل في تراجع الصادرات الصينية وتراجع الواردات الأمريكية.

وقالت الصحيفة، إن التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى مزيد من القيود في الولايات المتحدة وأوروبا على التعامل مع الصين، موضحة أن "التجارة العالمية ضعيفة حاليًا لأن الطلب على السلع ضعيف".

كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا والاقتصادات الأخرى - التي تكافح التضخم - إلى تباطؤ عالمي واسع النطاق.

وأوضحت الصحيفة بأن "الطلب الاستهلاكي المرن في الولايات المتحدة، كان مدعومًا بنمو الأجور القوي، مما يشكل نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ألقى بثقله على الاستثمار التجاري، بما في ذلك الإنفاق على السلع الرأسمالية، حيث بدأت بيانات التجارة تعكس ذلك.