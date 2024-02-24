سوريا والعراق.. هل يصلح الاقتصاد ما أفسده الحصار وقانون "قيصر"؟

أنهت اللجنة الاقتصادية السورية العراقية أعمال دورتها الثانية عشرة في بغداد منذ أيام، لكن السؤال الجوهري ما زال قائماً، بشأن قدرة الاقتصاد المنهك في البلدين على ترميم ما يمكن من الانهيار الذي يعصف بهما.

ورغم توقيع اللجنة المشتركة أربع مذكرات تفاهم في مجال الأشغال والإسكان، وحماية الملكية الصناعية، إضافة إلى بروتوكول للتعاون العلمي والفني، إلا أن العقبات أمام قيام تعاون اقتصادي حقيقي بين البلدين تبدو كبيرة.

وسبق للعراق وسوريا أن وقّعا العديد من اتفاقيات التبادل التجاري في الأعوام السابقة، لكنها لم تحقق ما يرجى منها؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق منذ عام 2003؛ وبسبب الحرب السورية ودخول قانون قيصر حيز التنفيذ.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في سوريا، بلغت التبادلات التجارية بين البلدين عام 2021 نحو 791 مليار ليرة سوريّة، منها 10.3 مليار ليرة مستوردات من العراق إلى سوريا، و780.7 مليار ليرة صادرات سوريا إلى العراق.

وتشير أرقام "الجهاز المركزي" إلى أن نسبة التبادل التجاري بين سوريا والعراق عام 2021 بلغت 15% من إجمالي تجارة سوريا مع الدول العربية، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالآمال المعقودة على تلك العلاقات.