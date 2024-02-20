اليونيسف: إسبانيا تسجل أعلى معدلات فقر الأطفال في الاتحاد الأوروبي
أظهر تقرير بشأن حالة الأطفال في الاتحاد الأوروبي لعام 2024، نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن إسبانيا هي الدولة في الاتحاد الأوروبي التي لديها أعلى معدل لفقر الأطفال.
ويعيش تحت ظلال الفقر أكثر من مليوني طفل ومراهق، وهو ما يمثل 28% من إجمالي عدد الأطفال في الاتحاد الأوروبي، البالغ نحو 20 مليونا، وفقاً لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.
بينت الصحيفة أن واحداً من كل أربعة أطفال، معرض لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي في جميع أنحاء منطقة الاتحاد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.6 مليون منذ عام 2019.
ونقلت عن التقرير قوله إن هناك أكثر من 11 مليون طفل وشاب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يعانون من حالة مرتبطة بالصحة العقلية، وخاصة بين المراهقين، حيث يُعاني واحد من كل خمسة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا من مشاكل مثل القلق والاكتئاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا جاءت في المركز التاسع برضا الأطفال بعمر 15 عامًا عن الحياة، حيثُ يزعم 75% من المراهقين في هذا العمر أنهم راضون عن حياتهم، مقارنة بـ 69% في الاتحاد الأوروبي بأكمله (في عام 2019 كانت النسبة 74%).
ووضع التقرير إسبانيا في المرتبة السابعة بين الدول الأوروبية التي تتمتع بأدنى مستويات تلوث الهواء، على الرغم من أنها توفر بيانات مثيرة للقلق.
ويمثل فقر الأطفال، والصحة العقلية، والبيئة، أبرز ثلاثة تحديات تواجه رفاهية الطفل في الاتحاد الأوروبي، وفقًا للتقرير، الذي يتعلق محوره الرابع بالتقنيات والعالم الرقمي، الذي يزيد من ضُعف القاصرين من خلال تعرضهم للتنمر عبر الإنترنت أو الاستغلال الجنسي، منوهًا إلى أن واحدا من كل ثمانية أطفال يبلغون من العمر 12 عاما يتلقى بانتظام طلبات جنسية غير مرغوب فيها عبر الإنترنت.
وأوصى التقرير باتخاذ سلسلة من التدابير لتعزيز حقوق الأطفال، مثل زيادة الاستثمار في الخدمات الأساسية أو تعزيز الإدارة بحيث تُظهر حقوق الأطفال بشكل عرضي في جميع السياسات والقوانين الأوروبية، داعيًا إلى تنفيذ الضمان الأوروبي للطفل في الدول الأعضاء؛ واعتماد استراتيجية عالمية للصحة العقلية.
وتحدثت الصحيفة عن مقترح بخصوص إسبانيا، يفضي إلى إنشاء خصم ضريبي قابل للاسترداد لكل طفل يقل عمره عن 18 عامًا بقيمة 120 يورو شهريًا؛ وضمان توفير متخصصين في الصحة النفسية ومتخصصين في الطفولة والمراهقة؛ والتوقيع على ميثاق الدولة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية.