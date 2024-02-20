اليونيسف: إسبانيا تسجل أعلى معدلات فقر الأطفال في الاتحاد الأوروبي

أظهر تقرير بشأن حالة الأطفال في الاتحاد الأوروبي لعام 2024، نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن إسبانيا هي الدولة في الاتحاد الأوروبي التي لديها أعلى معدل لفقر الأطفال.

ويعيش تحت ظلال الفقر أكثر من مليوني طفل ومراهق، وهو ما يمثل 28% من إجمالي عدد الأطفال في الاتحاد الأوروبي، البالغ نحو 20 مليونا، وفقاً لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

بينت الصحيفة أن واحداً من كل أربعة أطفال، معرض لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي في جميع أنحاء منطقة الاتحاد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.6 مليون منذ عام 2019.