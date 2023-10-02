تركيا تعلن جهوزية خط الأنابيب المشترك مع العراق للتشغيل

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الإثنين، عن جاهزية خط الأنابيب الناقل للخام من العراق للتشغيل، بعد أضرار لحقت به بسبب الزلزال المدمر الذي شهدته المنطقة في فبراير/شباط.

وأضاف بيرقدار خلال مؤتمر "أديبك" في أبو ظبي: "خلال هذا الأسبوع سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرًا على نقل نصف مليون برميل تقريبًا للأسواق العالمية"، قائلًا إن بلاده تشكل مسارًا موثوقًا لنقل النفط والغاز.

وقال مسؤول في وزارة النفط العراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "العراق أجرى خلال الأشهر الماضية مفاوضات عديدة مع الجانب التركي من أجل إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، ووزير النفط العراقي عقد مفاوضات في أنقرة بهذا الصدد، إضافة الى مسؤولين عراقيين آخرين كانوا على تواصل مستمر مع الجانب التركي".

من جهته قال الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني في تصريح له، اليوم الاثنين، إن "الجوانب الفنية والتقنية بخصوص استئناف تصدير نفط كردستان قد انتهت، وبالتالي هنالك إمكانية لاستئناف التصدير".

واستدرك قائلًا: "لكن الخلاف هو في الجوانب القانونية والقضائية، فتركيا تريد أن تخرج بصفقة جديدة تحقق فيها ربحًا كبيرًا، من خلال استيفاء أموال وإعفاء من الأموال التعويضية التي فرضتها عليها محكمة باريس".

وأكد أن "العراق لم يقبل بهذه الطلبات وأقام دعوة جديدة في شهر آب على تركيا، وأنقرة أقامت دعوة أيضًا ضد العراق، وهذا يعني أن الجانب القضائي لا يزال متشعبًا، والحل الوحيد هو بتدخل أعلى المراجع السياسية على المستوى الأول في العراق وتركيا، والمتضرر الأول هو العراق وإقليم كردستان".