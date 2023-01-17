تغريم شركة طيران أمريكية بسبب التحليق في أجواء العراق

قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها فرضت غرامة قدرها 1.05 مليون دولار على شركة فرجين أتلانتيك؛ بسبب تحليق طائراتها في المجال الجوي للعراق.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادي تعليمات تحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي العراقي دون موافقة مسبقة.

وتوصل تحقيق إلى أن "عددا كبيرا" من طائرات فرجين أتلانتيك حلق بين سبتمبر/ أيلول 2020 وسبتمبر/ أيلول 2021 في أجواء العراق، وأن شركة خطوط الطيران تلقت تعليمات بوقف مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.