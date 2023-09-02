صحيفة: برنامج إدارة بايدن لخفض أسعار الأدوية مهدد بالرفض
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته الجمعة، أن برنامج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض أسعار الأدوية التي يغطيها التأمين الفيدرالي، "مهدد بالرفض" من قبل الجهات الصانعة.
ورأت الصحيفة في تقرير لها، أنه من "المضحك جدا، أن تصر إدارة بايدن على وصف برنامجها لخفض ما يدفعه التأمين الفيدرالي (برنامج ميديكير) مقابل 10 أدوية طبية مستخدمة على نطاق واسع، على أنه تفاوض مع الشركات المصنعة".
وأضافت أن "الشركات ستواجه ضرائب على أسعار الأدوية تصل إلى 190% من سعر الدواء المختار، اعتمادًا على مدة عدم الامتثال، في حال رفضت هذه الشركات عرض الحكومة".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "الأدوية المشمولة بالبرنامج تعالج الأمراض التي تهدد الحياة مثل مرض السكري وفشل القلب والسرطان".
وأضافت أن "هذه ليست عملية مفاوضات بكل ما تحمل الكلمة من معنى؛ لأنه بكل بساطة إذا كانت الشركات لا ترغب في التفاوض، فبوسعها أن تتجنب الضرائب عن طريق إنهاء مبيعات كل أدويتها إلى ميديكير".
ولفتت الصحيفة إلى أن "السعر العادل للدواء هو ما يتحمله السوق الذي تتحكم فيه المنافسة لتفرض حدا أعلى وحدا أدنى له".
وتابعت: "لكن مع هذه الأدوية تختلف المعادلة لأن مصدرها واحد وتحكمها براءات اختراع ومصاريف تطوير مرتفعة".
وخلص التقرير، إلى أن "تسعير الأدوية بسعر منخفض للغاية، وبتكلفة هامشية، سيكون غير واقعي وسيقضي على أي حافز للبقاء في العمل وتطوير أدوية جديدة".
واختتمت الصحيفة بالقول إن "كبح جماح الأسعار المرتفعة للأدوية الموصوفة هو هدف نبيل. لكن حقيقة أن القانون يمنح الحكومة سلطة كبيرة في تحديد الأسعار؛ هو على وجه التحديد السبب وراء ضرورة التعامل معها بحذر".
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز".