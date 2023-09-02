صحيفة: برنامج إدارة بايدن لخفض أسعار الأدوية مهدد بالرفض

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته الجمعة، أن برنامج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض أسعار الأدوية التي يغطيها التأمين الفيدرالي، "مهدد بالرفض" من قبل الجهات الصانعة.

ورأت الصحيفة في تقرير لها، أنه من "المضحك جدا، أن تصر إدارة بايدن على وصف برنامجها لخفض ما يدفعه التأمين الفيدرالي (برنامج ميديكير) مقابل 10 أدوية طبية مستخدمة على نطاق واسع، على أنه تفاوض مع الشركات المصنعة".

وأضافت أن "الشركات ستواجه ضرائب على أسعار الأدوية تصل إلى 190% من سعر الدواء المختار، اعتمادًا على مدة عدم الامتثال، في حال رفضت هذه الشركات عرض الحكومة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الأدوية المشمولة بالبرنامج تعالج الأمراض التي تهدد الحياة مثل مرض السكري وفشل القلب والسرطان".

وأضافت أن "هذه ليست عملية مفاوضات بكل ما تحمل الكلمة من معنى؛ لأنه بكل بساطة إذا كانت الشركات لا ترغب في التفاوض، فبوسعها أن تتجنب الضرائب عن طريق إنهاء مبيعات كل أدويتها إلى ميديكير".