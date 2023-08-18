الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس مقابل عملات رئيسة أخرى، ليسجل أطول سلسلة مكاسب خلال 15 شهرًا، مدعومًا بتوقعات بأن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وبالتحول إلى الأصول الأكثر أمانًا نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

وقلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف، اليوم الجمعة؛ لأن ارتفاعه مقابل "الين" أبقى المتعاملين في حالة حذر من مخاطر تدخل السلطات اليابانية.

ويبدو أن تسارع انخفاض قيمة "اليوان" بات مصدر قلق للسلطات الصينية، إذ أقر بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" إصلاحًا يوميًا أقوى بكثير من المتوقع، مما أعطى العملة بعض الدعم المبكر، بعد أن وصلت قبل يوم إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة أخرى تشمل الين واليورو، بنسبة 0.02% إلى 103.38 نقطة في التعاملات الآسيوية، بعد أن لامس الليلة الماضية أعلى مستوى في شهرين عند 103.59 نقطة، ويتجه لتسجيل ارتفاع 0.5 % خلال الأسبوع.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أمس الخميس، أن معظم أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة لا يزالون يرون "مخاطر صعودية كبيرة للتضخم"؛ مما يشير إلى ميلهم لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى.