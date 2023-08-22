فرنسا.. ارتفاع الأسعار يؤثر على مبيعات المنتجات التجارية الوطنية

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن ارتفاع الأسعار يزيد العبء بشكل ملحوظ على مبيعات المنتجات ذات العلامات التجارية الوطنية في متاجر البلاد، حيث يستبدلها الزبائن بمنتجات العلامة الخاصة الأرخص.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن فارق السعر بين هاتين الفئتين لم يكن أبدًا كبيرًا، إلى يوليو/ تموز 2023، حيث ارتفعت مبيعات منتجات العلامات التجارية الخاصة بنسبة 4.2% على مدار العام الماضي، في حين انخفضت مبيعات منتجات العلامات التجارية الوطنية بنسبة 7.3%.

ويقدر فارق السعر بين الفئتين من المنتجات الآن بـ (15% إلى 20% في المتوسط)، وهو السبب الرئيس وراء هذا الانخفاض الكبير.

وذكر التقرير أن "التضخم يتباطأ بوتيرة أبطأ في حالة العلامات التجارية الوطنية مقارنة بالعلامات التجارية الخاصة من الفئة الأولى - وهذا نتيجة لرفض الشركات المصنعة إعادة التفاوض حول أسعار منتجاتها".

وأضاف أن "العديد من التجار كانوا يعتمدون على انخفاض المبيعات، لكي يجبروا مورديهم على خفض الأسعار، لكن لسوء الحظ اختارت معظم المتاجر الكبيرة تقديم تخفيضات مؤقتة وعروضًا ترويجية لزبائنها من أجل وقف تراجع مبيعاتها".

المصدر: صحيفة لوفيغارو الفرنسية