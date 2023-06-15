مجلس اقتصادي تركي يبحث خطوات الحد من غلاء الأسعار

عقد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة أنقرة، لبحث التطورات الاقتصادية والخطوات الممكنة من أجل الحد من غلاء الأسعار، وسعر الفائدة في تركيا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إنه "إلى جانب عملنا في تضميد جراح الزلزال، سنتخذ خطوات فعالة وحاسمة في مكافحة المشاكل والمعاناة الاقتصادية التي تعتبر المشكلة الرئيسية لدينا".

وأضاف في بيان صادر عن المجلس، أنه سيتم العمل بمفهوم الانضباط المالي وضبط الإنفاق، كما أنه سيتم استخدام الفائض المالي لتغطية التكاليف الاجتماعية والاستثمارات المستقلة ذات الجدوى للدولة.