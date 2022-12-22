تعرّف على مدن مشمسة ودافئة للاستمتاع بها سياحيًا خلال فصل الشتاء
لا يفضل الجميع الطقس البارد، خاصة عند السفر، لكن هناك بعض الوجهات المميزة الدافئة على مدار السنة التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير.
قام موقع السفر "Park Sleep Fly" وموقع "Forbes Advisor" بتحليل بعض العوامل المؤثرة في اختيار الوجهات المناسبة، مثل: متوسط درجات الحرارة، وكميات الأمطار والثلوج، وساعات ضوء الشمس اليومية خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، للتوصل إلى أفضل الوجهات الشتوية المشمسة والتي تتمتع بطقس دافئ، حيث جاءت كالتالي:
بانكوك
تمتلك العاصمة التايلاندية بانكوك مستويات جيدة من ضوء الشمس والدفء، بالإضافة إلى كونها وجهة عطلات رخيصة، ويبلغ متوسط درجات الحرارة 18 درجة مئوية، ومن الأفضل زيارة بانكوك خلال الشتاء، نظرًا لأن الجو يكون دافئًا على عكس فصل الربيع الذي يكون الجو فيه حارًا، وفصل الصيف، حيث موسم الأمطار في بانكوك.
كيب تاون
يبلغ متوسط درجة الحرارة في مدينة كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا 19 درجة مئوية، ويبدأ الصيف، في الفترة من نوفمبر إلى فبراير، في المدينة باعتبارها مدينة تقع أقصى جنوب أفريقيا، وفي هذا الوقت من العام، تتمتع المدينة بأيام طويلة مشمسة مع 10.22 ساعة من ضوء النهار في المتوسط وقلة هطول الأمطار، لذا تعد كيب تاون أفضل وجهة شتوية مشمسة.
دبي
تفتخر دبي بكميات كبيرة من ضوء الشمس، بمتوسط 8.82 ساعة في اليوم مع متوسط درجات حرارة مرتفع يصل إلى 21 درجة مئوية، مما يجعلها وجهة مشمسة مناسبة لأجواء الشتاء.
كانكون
يبلغ متوسط درجة الحرارة في مدينة كانكون في المكسيك، 25 درجة مئوية، ويمكن الاستمتاع بالشواطئ المكسيكية في الشتاء بدون الحشود الصاخبة.
غران كناريا
تشتهر جزيرة غران كناريا الإسبانية بدفئها الشتوي، وتمتلك الجزيرة العديد من المناظر الطبيعية البركانية الرائعة، وعددًا لا يحصى من الشواطئ الرملية البيضاء، ويبلغ متوسط درجة الحرارة في الجزيرة 18 درجة مئوية، ويمكن الوصول للجزيرة بسهولة، كما أن الزوار لا يحتاجون إلى تأشيرة للزيارة.
بالي
تتمتع بالي الإندونيسية بدفء استثنائي، حيث تصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية، وتفتخر أيضًا بمتوسط 12.5 ساعة يوميًا من ضوء الشمس طوال فصل الشتاء، بالإضافة إلى ذلك، تمتع بالي بأماكن ساحرة ورائعة وأسطورية.
بوينس آيرس
تمتلك العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس متوسط درجات حرارة في الشتاء يبلغ 23 درجة مئوية، وتتميز أيضًا بمتوسط 10.76 ساعة من ضوء النهار، ونظرًا لكونها واحدة من أكبر المدن في أمريكا الجنوبية وأكثرها ازدحامًا، فهي تتمتع بالعديد من الأماكن التي يمكن زيارتها رؤيتها.
كرابي
تعد مدينة كرابي في تايلاند، وجهة شتوية رائعة، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة فيها 28 درجة مئوية، ويمكن الاستمتاع بزيارة المعابد والكهوف والشواطئ في المدينة التي أصبحت ذات شعبية كبيرة؛ بسبب تكاليفها المنخفضة، وفي المتوسط، تبلغ تكلفة قضاء 7 ليالي في فندق حوالي 61 دولارًا.