تعرّف على مدن مشمسة ودافئة للاستمتاع بها سياحيًا خلال فصل الشتاء

لا يفضل الجميع الطقس البارد، خاصة عند السفر، لكن هناك بعض الوجهات المميزة الدافئة على مدار السنة التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير.

قام موقع السفر "Park Sleep Fly" وموقع "Forbes Advisor" بتحليل بعض العوامل المؤثرة في اختيار الوجهات المناسبة، مثل: متوسط درجات الحرارة، وكميات الأمطار والثلوج، وساعات ضوء الشمس اليومية خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، للتوصل إلى أفضل الوجهات الشتوية المشمسة والتي تتمتع بطقس دافئ، حيث جاءت كالتالي:

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