"التلغراف": تحذيرات من سنوات ركود في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة
حذر خبراء اقتصاديون من أن بريطانيا ستواجه ركودا اقتصاديا طويل الأمد؛ بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.
وقالت الصحيفة نقلا عن الخبراء إن المعركة ضد التضخم ستلقي بثقلها على النمو الاقتصادي في البلاد لسنوات قادمة.
من جهته، خفض مركز "EY Item Club" للأبحاث والتنبؤات الاقتصادية، الذي يستخدم في تنبؤاته نموذجا مشابها لذلك المستخدم في وزارة الخزانة البريطانية، توقعاته للنمو في عامي 2024 و2025، عازيا ذلك إلى الارتفاع في أسعار الفائدة لفترات طويلة.
وأشار المركز في التحديث ربع السنوي الأخير إلى أن الاقتصاد سينمو بمقدار (0.8) في المائة العام المقبل، أي أقل من نصف توقعه السابق والبالغ 1.9 في المائة.
كما لفت المركز إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع الى 1.7 % عام 2025، مقارنة بتوقعات الخبراء السابقة التي بلغت 2.3 %.
وقال "مارتن بيك"، كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز "أي واي ايتم كلب"، للصحيفة، إن الارتفاع الحاصل في نسب الفائدة يفوق كثيرا التوقعات السابقة، لافتا إلى أن ذلك سيستغرق بعض الوقت قبل أن يضرب الاقتصاد؛ نظرا لثبات سعر فائدة الرهونات العقارية.
وتوقع "بيك" أن يتسبب الارتفاع بضرر أكبر على الاقتصاد العام القادم، مبينا أن التشدد الذي يبديه بنك "إنجلترا" سيحكم على الاقتصاد بتباطؤ النمو، على الرغم من احتمال أن ينخفض التضخم سريعا ومن تلقاء نفسه.
وكان البنك رفع سعر الفائدة من 0.1 % في ديسمبر عام 2021، إلى 5% الآن، ومن المتوقع أن تزداد النسبة خلال الشهور القادمة، وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في معدل التضخم في حزيران الماضي، إلا أن مسؤولي البنك يعربون عن قلقهم من أن استمرار نمو الأجور بقوة سيحافظ على ارتفاع الأسعار.
وتنبأ مركز "EY Item Club" أيضا بأن يتسبب الارتفاع المستمر في معدلات سعر الفائدة بركود في سوق العقارات هذا العام، قبل أن تنخفض أسعار البيوت والمساكن على نحو كبير عام 2024، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون انخفاضا بنسبة 10% عن الذروة.
المصدر: صحيفة "التلغراف" البريطانية