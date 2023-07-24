"التلغراف": تحذيرات من سنوات ركود في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة

حذر خبراء اقتصاديون من أن بريطانيا ستواجه ركودا اقتصاديا طويل الأمد؛ بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وقالت الصحيفة نقلا عن الخبراء إن المعركة ضد التضخم ستلقي بثقلها على النمو الاقتصادي في البلاد لسنوات قادمة.

من جهته، خفض مركز "EY Item Club" للأبحاث والتنبؤات الاقتصادية، الذي يستخدم في تنبؤاته نموذجا مشابها لذلك المستخدم في وزارة الخزانة البريطانية، توقعاته للنمو في عامي 2024 و2025، عازيا ذلك إلى الارتفاع في أسعار الفائدة لفترات طويلة.

وأشار المركز في التحديث ربع السنوي الأخير إلى أن الاقتصاد سينمو بمقدار (0.8) في المائة العام المقبل، أي أقل من نصف توقعه السابق والبالغ 1.9 في المائة.

كما لفت المركز إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع الى 1.7 % عام 2025، مقارنة بتوقعات الخبراء السابقة التي بلغت 2.3 %.