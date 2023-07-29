روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

قررت الحكومة الروسية حظر تصدير الأرز وجريش الأرز حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية.

وقالت الحكومة الروسية في بيان، إنها "فرضت حظرا مؤقتا على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وأشارت الحكومة الروسية إلى أن قرار الحظر لا يشمل الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.