روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام
قررت الحكومة الروسية حظر تصدير الأرز وجريش الأرز حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية.
وقالت الحكومة الروسية في بيان، إنها "فرضت حظرا مؤقتا على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وأشارت الحكومة الروسية إلى أن قرار الحظر لا يشمل الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
وأوضحت أنه سيسمح بتصدير حبوب الأرز والأرز إلى الخارج كمساعدة إنسانية، وكذلك في إطار عمليات العبور (الترانزيت) الدولية.
وكانت السلطات الروسية، قد حظرت تصدير الأرز وجريش الأرز في 30 يونيو/ حزيران العام الماضي لستة أشهر، ومددت الحظر في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي لستة أشهر أخرى.
وقبل أيام قليلة، أعلنت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم، منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي "بمفعول فوري"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.