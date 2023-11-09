البنك المركزي الروسي ينوي رفع سعر الفائدة فوق الـ15%

أعلن البنك المركزي الروسي، أنه قد يرفع سعر الفائدة مرة أخرى فوق الـ 15% قبل نهاية العام الحالي، فيما وعد بأن عام 2024 سيشهد تخفيضًا في هذه النسبة.

وقالت رئيسة البنك إلفيرا نابيولينا، في اجتماعها مع أعضاء من مجلس الدوما: "قد يظل المعدل عند هذا المستوى هذا العام، ولكن قد تكون هناك زيادة أخرى. ولكن بعد ذلك، مع انخفاض التضخم، نقول إننا سنبدأ في خفض المعدل في العام المقبل".

وبدأ البنك المركزي الروسي في تشديد السياسة النقدية، في مطلع يوليو الماضي، فيما رفع سعر الفائدة آخر مرة في 27 أكتوبر بنقطتين مئويتين، إلى 15% سنويًا. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لمجلس إدارة بنك روسيا بشأن سعر الفائدة الرئيسي في 15 ديسمبر المقبل.

وتعاني روسيا نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية عليها من نسب تضخم عالية، وانخفاض سعر الروبل أمام الدولار، حيث وصل إلى 100 روبل للدولار الواحد قبل أسابيع، ومن ثم عاود الروبل تعزيز نفسه مرة أخرى لكن بنسب قليلة.

ويذكر أيضا أنه قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي انطلقت في فبراير 2022، كان سعر الدولار الواحد في السوق الروسية بين 65 الى 70 روبل.