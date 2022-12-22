الصين تتوسع في إنتاج سيارات الطاقة الجديدة

وتم تشغيل المرحلة الثانية من مشروع توسيع القدرة الإنتاجية لمركبات الطاقة الجديدة لشركة قوانغتشو تويوتا موتور المحدودة (جي تي إم سي)، يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، في قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

ويغطي مشروع سيارات الطاقة الجديدة مساحة 740 ألف متر مربع بقدرة إنتاج تصل إلى 200 ألف وحدة سنويًا، وبمجرد تشغيل خط الإنتاج الجديد، ستصل قدرة الإنتاج السنوية للشركة إلى مليون وحدة، وستصبح قاعدة الإنتاج الأكثر مركزية على نطاق واسع لشركة تويوتا في العالم.