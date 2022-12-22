الصين تتوسع في إنتاج سيارات الطاقة الجديدة
قررت الصين التوسع في إنتاج سيارات الطاقة الجديدة، ودشنت مرحلة جديدة من مشروع توسيع القدرة الإنتاجية لهذا النوع من السيارات التي تنتجها شركة "قوانغتشو تويوتا موتور المحدودة" في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
وتم تشغيل المرحلة الثانية من مشروع توسيع القدرة الإنتاجية لمركبات الطاقة الجديدة لشركة قوانغتشو تويوتا موتور المحدودة (جي تي إم سي)، يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، في قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
ويغطي مشروع سيارات الطاقة الجديدة مساحة 740 ألف متر مربع بقدرة إنتاج تصل إلى 200 ألف وحدة سنويًا، وبمجرد تشغيل خط الإنتاج الجديد، ستصل قدرة الإنتاج السنوية للشركة إلى مليون وحدة، وستصبح قاعدة الإنتاج الأكثر مركزية على نطاق واسع لشركة تويوتا في العالم.
وقالت الشركة إنها ستوسع بشكل شامل مجموعتها من المنتجات الكهربائية النقية، وستسرّع التخطيط البيئي لصناعة الطاقة الجديدة، لافتة إلى أنها تخطط لجعل النماذج الكهربائية تمثل ما يقرب من 60% من مبيعاتها بحلول عام 2025 و100% بحلول عام 2035.
وتأسست شركة "قوانغتشو تويوتا موتور المحدودة، في سبتمبر العام 2004، من قبل شركة مجموعة قوانغتشو المحدودة للمركبات (جيه أيه سي جروب)، وشركة تويوتا موتور كوربوريشن، حيث يساهم كل منهما بنسبة 50% من التمويل.