لماذا تستمر طباعة العملات الورقية رغم تراجع التعامل بها؟

أظهرت نتائج دراسة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023، أن بطاقة الائتمان كانت طريقة الدفع الأكثر تفضيلاً للمستهلكين في الولايات المتحدة، وشكلت ما نسبته 31% من جميع المدفوعات.

وتبعت بطاقة الائتمان، وفقا للدراسة التي نشرها موقع "إنسايدر" الأمريكي، مباشرةً البطاقات البنكية الديبت، التي يمكن تسميتها ببطاقات الخصم المباشر، ومثلت 29% من إجمالي المدفوعات.

وحلّ النقد في المرتبة الثالثة بنسبة 18% فقط من إجمالي المعاملات المالية، ما يعكس الانخفاض المستمر في المدفوعات النقدية منذ حدوث جائحة كورونا عام 2020.

ورغم انخفاض المدفوعات النقدية من 26% في عام 2019، إلى 19% في العام التالي، استمرت طباعة العملات الورقية بلا هوادة في الولايات المتحدة، فيما تظهر بيانات الفيدرالي الأمريكي أن حجم العملة المتداولة زاد منذ عام 2002.

كما زاد تداول كل فئة من العملات النقدية، بما في ذلك الأوراق النقدية الأقل شيوعًا، مثل الورقة النقدية بقيمة دولارين.

وحتى 31 ديسمبر الماضي، كان هناك 54.1 مليار ورقة نقدية متداولة مقارنة بـ 22.9 مليار ورقة نقدية في عام 2002.

النقد ما زال مسيطرا على بعض المدفوعات

يقول خبراء الاقتصاد إنه رغم الاعتماد المتزايد على البطاقات، إلا أن النقد يظل وسيلة دفع مرنة ومهمة للعديد من المستهلكين.

ومن جانبه، يرى "كريستوفر بيشلر"، الأستاذ المساعد للتسويق في كلية ميندوزا للأعمال بجامعة نوتردام الأمريكية، أن النقد يستخدم بشكل أساسي من قبل شرائح محددة من المستهلكين، لا سيما الذين لديهم وصول محدود جدا إلى الخدمات المصرفية التقليدية، وغالباً ما يعتمدون على الخدمات المالية البديلة، مثل الحوالات المالية غير المصرفية أو السلف النقدية لإنجاز معاملاتهم.

وتابع "بيشلر" أن النقد يمكن أن يكون وسيلة الدفع المفضلة للمشتريات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 10 دولارات أو المشتريات غير الضرورية، مثل زجاجة مياه باهظة الثمن في أحد المطارات، أو علبة سجائر.

وبعيداً عن رغبات المستهلكين وتفضيلاتهم، فإن استمرار الحكومة في طباعة العملات النقدية يخدم غرضاً عملياً، وهو استبدال الأموال التي تضررت أثناء التداول الطبيعي؛ إذ يهدف الأمر الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي بطباعة أوراق نقدية للسنة المالية 2024 إلى تجديد الأوراق النقدية غير الصالحة التي أصبحت غير قابلة للاستخدام بسبب اهترائها.

في الأثناء، يرى بعض الخبراء أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يقلل من إنتاج العملات الأعلى مثل الورقة النقدية من فئة 100 دولار.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ورقة 100 دولار أمريكي يمكن أن تسبب إزعاجًا في بعض الشركات التي قد تكون مترددة في قبول الأوراق النقدية الأكبر حجمًا؛ كونها تتطلب التحقق من أنها ليست مزيفة، بالإضافة إلى صعوبة تصريفها لعملات أقل.

وفي السياق ذاته، قال "كينيث روجوف"، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، لموقع "انسايدر"، إن الأبحاث التي قام بها أظهرت استخدام الأوراق النقدية الكبيرة غالبًا في أنشطة غير مشروعة، مثل الجريمة والتهرب الضريبي.

وفي حين أن سيطرة النقد على التعاملات المالية قد تكون في طريقها إلى التلاشي، إلا أن استمرار إنتاج الأوراق النقدية يؤكد أهميتها الدائمة في ظل خدمتها لاحتياجات المستهلكين المتنوعة.