محتجزة منذ 1990.. العراق يسترد 20 مليون دولار من الكويت

أعلن العراق، الاربعاء، استرداد أكثر من 20 مليون دولار من أمواله المحتجزة منذ العام 1990 لدى الكويت.

وقال حيد الحنون، رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن الأموال التي كانت مودعة بحساب أمانات السفارة العراقية في الكويت لدى البنك الوطني الكويتي تم استردادها بعد إعادة تفعيل الحساب وتمويل الأرصدة.

وأضاف الحنون أن "تلك الأموال كانت معرضة للمصادرة وإغلاق الحساب، وبعد إثباتها وإعادتها تمَّ إيداعها كأماناتٍ في "حساب السفارة العراقيَّة في الكويت".

وأوضح المسؤول العراقي أن البنك المركزي العراقي أودع الأموال المستردة في حساب "العراق2" لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.