للالتفاف على العقوبات.. الملياردير الروسي أبراموفيتش ينقل ممتلكات إلى أولاده

وأفادت وثائق حصلت عليها الصحيفة اليومية البريطانية بأن عشرة صناديق ائتمان لرومان أبراموفيتش "أعيد تنظيمها بسرعة في مطلع شباط/فبراير 2022"، قبل أسابيع قليلة من غزو أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن "هذه التعديلات جعلت أبناء أبراموفيتش السبعة، وأصغرهم في التاسعة من العمر، المستفيدين من أصول الصناديق البالغة 4 مليارات دولار على الأقل"، محددةً أن عملية إعادة التنظيم هذه لم تكن غير قانونية.

وتضم الأصول عقارات ويخوتا ومروحيات وطائرات خاصة.

وسيكون من الصعب على السلطات حالياً الاستيلاء عليها أو تجميدها طالما أن العقوبات لم تستهدف أبناء الثري النافذ، المالك السابق لنادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، حتى لو كان بإمكانها إثبات أن الملياردير هو الذي يتحكم بها فعلياً.