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اقتصاد

الدولار يتراجع واليورو يحتفظ بقوته بعد الانتخابات الفرنسية

الدولار يتراجع واليورو يحتفظ بقوته بعد الانتخابات الفرنسية
مجموعة من العملات منها الدولار واليوروالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
09 يوليو 2024، 9:01 ص

اقترب الدولار، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوياته في نحو شهر مقابل مجموعة من العملات الرئيسة مع استمرار تداعيات تقرير الوظائف الذي، صدر يوم الجمعة، ووسط ترقب لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، للخروج بإشارات على مسار السياسة النقدية.

وحافظ اليورو على مستواه عقب تقلبات حادة أمس الاثنين، بعدما انتهت الانتخابات البرلمانية في فرنسا دون أغلبية واضحة لأي من التحالفات المتنافسة؛ وهو ما قد يُفضي إلى حالة من الجمود السياسي رغم تأثيره الإيجابي المحتمل على المخاوف المالية المرتبطة بانتصار واضح لليسار أو أقصى اليمين.

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واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسة أخرى، عند 104.99نقطة، ليظل قريبا من مستوى 104.80 الذي سجله الليلة الماضية، وهو الأدنى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع.

وانخفض المؤشر 0.9 بالمئة الأسبوع الماضي، متأثرا بتقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة وعزز الرهانات على أن يبدأ بنك الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في وقت قريب.

ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بشهادة أمام الكونغرس تستمر يومين وتبدأ بمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ثم مجلس النواب غدا الأربعاء.

وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.08295 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع الذي بلغه أمس الاثنين عند 1.0845 دولار، وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة في اليوم نفسه أيضا إلى 1.07915 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2809 دولار، بعد أن ارتفع إلى 1.28455 دولار أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 12 يونيو/ حزيران.

الدولاراليوروأسعار العملاتاقتصادالانتخابات الفرنسية

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