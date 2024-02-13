تونس تستعيد ثقة الأوروبيين بعد إبرام عقود كبيرة لدعم منتجي الحبوب

أبدى الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم تونس من خلال توقيع أربعة عقود وُصفت بالكبيرة لدعم منتجي الحبوب، ولا سيما لمواجهة آثار التغيرات المناخية واضطراب السوق العالمية، ما يمثّل مؤشرا إيجابيا على عودة الثقة بين تونس والاتحاد.

ووقّع الاتحاد الأوروبي وشركاؤه أمس الإثنين، في مقر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتونس، عقود دعم كبيرة مع أربعة من وكلاء تجميع الحبوب التونسيين في إطار برنامج "ADAPT" الذي يهدف إلى دعم قطاع الحبوب.

ويواجه القطاع تحديات بسبب التوترات في سوق الحبوب العالمية والطلب على إنتاج مستدام وكاف، فضلا عن تأثيرات نقص المياه وآثار التغيرات المناخية.

وبتنسيق من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي تم توقيع عقود بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8.71 مليون يورو، وهي تغطي موسمي الحبوب 2023/2024 و2024/2025، بهدف دعم أكثر من 3000 مزارع حبوب تونسي.

وتتمثّل هذه المساعدات التي سيستفيد منها منتجو الحبوب في شكل تخفيضات على المدخلات والخدمات والمعدات الزراعية، وتشكّل دعما أساسيا لخفض تكاليف الإنتاج.