تونس تستعيد ثقة الأوروبيين بعد إبرام عقود كبيرة لدعم منتجي الحبوب
أبدى الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم تونس من خلال توقيع أربعة عقود وُصفت بالكبيرة لدعم منتجي الحبوب، ولا سيما لمواجهة آثار التغيرات المناخية واضطراب السوق العالمية، ما يمثّل مؤشرا إيجابيا على عودة الثقة بين تونس والاتحاد.
ووقّع الاتحاد الأوروبي وشركاؤه أمس الإثنين، في مقر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتونس، عقود دعم كبيرة مع أربعة من وكلاء تجميع الحبوب التونسيين في إطار برنامج "ADAPT" الذي يهدف إلى دعم قطاع الحبوب.
ويواجه القطاع تحديات بسبب التوترات في سوق الحبوب العالمية والطلب على إنتاج مستدام وكاف، فضلا عن تأثيرات نقص المياه وآثار التغيرات المناخية.
وبتنسيق من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي تم توقيع عقود بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8.71 مليون يورو، وهي تغطي موسمي الحبوب 2023/2024 و2024/2025، بهدف دعم أكثر من 3000 مزارع حبوب تونسي.
وتتمثّل هذه المساعدات التي سيستفيد منها منتجو الحبوب في شكل تخفيضات على المدخلات والخدمات والمعدات الزراعية، وتشكّل دعما أساسيا لخفض تكاليف الإنتاج.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الزراعة المستدامة والمرنة في مواجهة التحديات المناخية، من خلال جعل المساعدات في متناول المنتجين.
وقال المسؤولون عن برنامج "ADAPT"، إنّه من خلال إشراك منتجي ووكلاء تجميع الحبوب في قلب نظام الدعم، يهدف البرنامج إلى الوصول إلى الآلاف من مزارعي الحبوب، وتشجيع اعتماد ممارسات صديقة للبيئة ودعم الانتقال إلى زراعة أكثر إنتاجية واستدامة.
وتعزز هذه الشراكة دعم الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي من أجل التنمية المستدامة والأمن الغذائي في تونس، من خلال تعزيز قطاع الحبوب في البلاد وزيادة قدرة المنتجين المحليين على الصمود.
ويأتي توقيع هذه العقود بعد أسبوعين من عقد قمة إيطاليا ـ أفريقيا، التي جرت في روما أواخر يناير/ كانون الأول الماضي، وإلى جانب قطاع الحبوب تسعى تونس إلى تطوير مجال الطاقة عبر الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في تزويدها بالكهرباء من 8 % حاليًّا إلى 35 % بحلول عام 2030.
وتتطلع تونس إلى إقامة شراكات وجلب المستثمرين المهتمين بهذا المجال، وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أكّد ضرورة "توفير مناخ سليم وملائم لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في البلاد، وإرساء علاقات شراكة وتبادل مع نظرائهم التونسيين في عدة قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة، وتحلية المياه، والصحة، والصناعات الدوائية".