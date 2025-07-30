مصادر في مستشفيات غزة: 86 قتيلاً منذ فجر اليوم بينهم 71 من طالبي المساعدات

logo
اقتصاد

مخالفا ترامب مجددا.. الفيدرالي الأمريكي يبقي معدلات الفائدة على حالها

مخالفا ترامب مجددا.. الفيدرالي الأمريكي يبقي معدلات الفائدة على حالها
ترامب وجيروم باول المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 6:26 م

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، معدلات الفائدة من دون تغيير،  للمرة الخامسة على التوالي، في قرار اعترض عليه اثنان من محافظي المصرف المركزي كانا يأملان خفض هذه المعدلات.

ولاحظ الاحتياطي الفيدرالي في بيان أن النمو الأمريكي "تباطأ في النصف الأول" من 2025، لكن سوق العمل تبقى "متينة" مع نسبة بطالة "متدنية".

أخبار ذات علاقة

ترامب يضغط على الاحتياطي الفيدرالي بزيارة مفاجئة

ترامب يضغط على الاحتياطي الفيدرالي بزيارة مفاجئة

ويأتي قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها في مخالفة لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بضرورة خفض الفائدة.

وانتقد ترامب مرارا رئيس المجلس جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه في وقت سابق بأنه "أحمق"، وعبّر علنا عن رغبته في إقالته.

أخبار ذات علاقة

الخلاف يحتدم.. سجال علني بين ترامب وباول (فيديو)

الخلاف يحتدم.. سجال علني بين ترامب وباول (فيديو)

وكان الرئيس الجمهوري قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرق له اختياره بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والاقتصاد. ورشحه كذلك الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC