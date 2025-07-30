مخالفا ترامب مجددا.. الفيدرالي الأمريكي يبقي معدلات الفائدة على حالها

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، معدلات الفائدة من دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي، في قرار اعترض عليه اثنان من محافظي المصرف المركزي كانا يأملان خفض هذه المعدلات.

ولاحظ الاحتياطي الفيدرالي في بيان أن النمو الأمريكي "تباطأ في النصف الأول" من 2025، لكن سوق العمل تبقى "متينة" مع نسبة بطالة "متدنية".

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ويأتي قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها في مخالفة لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بضرورة خفض الفائدة.

وانتقد ترامب مرارا رئيس المجلس جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه في وقت سابق بأنه "أحمق"، وعبّر علنا عن رغبته في إقالته.

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وكان الرئيس الجمهوري قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرق له اختياره بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والاقتصاد. ورشحه كذلك الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية.



