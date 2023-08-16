الأكبر في العالم.. اختيار "أكوا باور" السعودية لمشروع لتحلية المياه في دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها اختارت شركة "أكوا باور" السعودية باعتبارها "المتناقص الأفضل" لبناء وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع حصيان لتحلية المياه.

وذكرت الهيئة في بيان لها، إن المشروع سيكون بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع "حصيان"، بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وأوضحت أن ذلك سيتم "باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم"، وفقاً للبيان.