الأكبر في العالم.. اختيار "أكوا باور" السعودية لمشروع لتحلية المياه في دبي
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها اختارت شركة "أكوا باور" السعودية باعتبارها "المتناقص الأفضل" لبناء وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع حصيان لتحلية المياه.
وذكرت الهيئة في بيان لها، إن المشروع سيكون بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع "حصيان"، بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.
وأوضحت أن ذلك سيتم "باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم"، وفقاً للبيان.
ويعدّ هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي 490 مليون جالون يومياً، وسترتفع إلى 670 مليون جالون يومياً عام 2026 مع استكمال هذا المشروع.