"فضيحة رشى داعش".. إريكسون تقر بالذنب وتدفع 206 ملايين دولار لأمريكا

وأضافت أن‭ ‬الشركة ستكون ملزمة بقضاء فترة تحت المراقبة حتى حزيران/ يونيو 2024، ووافقت على تمديد لمدة عام لعمل مراقب مستقل للامتثال.

كما قالت وزارة العدل أمس الخميس، في إشارة إلى تسوية عام 2019، إن إريكسون دفعت في السابق غرامة جنائية إجمالية تزيد على 520 مليون دولار ووافقت على تكليف مراقب مستقل للامتثال لمدة ثلاث سنوات.

وقالت إريكسون في بيان إن اتفاق الإقرار بالذنب سيضع حدا لاتفاق المقاضاة المؤجلة لعام 2019.

وقال بورييه إيكولم الرئيس التنفيذي للشركة: "هذا القرار تذكير صارخ بسوء السلوك التاريخي الذي أدى إلى اتفاق المقاضاة المؤجلة. لقد تعلمنا من الأمر ونخوض رحلة مهمة لتحويل ثقافتنا".

وكشفت إريكسون العام الماضي أن تحقيقا داخليا أجري في عام 2019 رصد مدفوعات كانت تهدف للتحايل على الجمارك العراقية في وقت كانت فيه تنظيمات متشددة، مثل تنظيم داعش، تسيطر على بعض الطرق.