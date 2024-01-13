أفاد تقرير إخباري، أن "تحالف" دول الساحل الأفريقي يدرس إنشاء "اتحاد اقتصادي ونقدي".

وقال التقرير، الذي نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إن الشائعات تتزايد على شبكات التواصل الاجتماعي، على امتداد الأسابيع الماضية، وتتحدث عن أنّ تحالف دول الساحل يستعدّ للانسحاب من منطقة الفرنك الأفريقي لإحداث عملته الخاصة.

ومن المفترض أن تدخل هذه العملة التي يطلق عليها اسم "الساحل" التداول، في كانون الثاني/يناير الجاري، وفق ما تم تداوله، ونقلته المجلة.

وبينت أن مستخدمي الإنترنت المبدعين يشاركون صورًا لأوراق نقدية مزعومة من منطقة الساحل، محاطة بصور النيجري عبد الرحمن تياني، والمالي عاصمي غويتا، والبوركينبي إبراهيم تراوري، والتي تبرز من المناظر الطبيعية مع الكثبان الرملية، وأشجار النخيل، وجمال الصحراء.